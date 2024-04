Borregas, con la mira en España

Las Borregas del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Juárez, viajan hoy miércoles rumbo a Querétaro para tomar parte en la Copa México de la Liga Nacional de Basquetbol Amateur, que se llevará a cabo a partir de mañana y hasta el próximo domingo.

Claudia Corral, entrenadora de las Borregas, comentó que los ganadores de este torneo tendrán la oportunidad de viajar a una competencia internacional en España, patrocinados por la firma Spalding.

“Vamos a un Nacional de clubes en la categoría U-18, estamos muy contentas de participar en un Nacional, sobre todo de clubes, porque nosotros vamos como escuela, o sea, no vamos reforzadas, sino que sabemos que tenemos el nivel para competir con equipos que se refuerzan de todos lados y a nivel nacional”, compartió Corral.

La entrenadora añadió que su escuadra cuenta con dos jugadoras U-18, pero el resto son U-15 y U-16, pero aun así cree que pueden tener un buen desempeño en Querétaro.

“Nosotros vamos por el campeonato y nos estamos preparando, perfilándonos porque queremos ir a competir a España”, sentenció Corral.

Sara Ochoa, una de las veteranas del equipo, dijo estar muy emocionada porque vivirá su último torneo con estas Borregas, con las que ha jugado durante los tres años de su etapa en preparatoria.

“Siento muy bonito que vaya a ser algo más importante que sólo un torneo aquí en Juárez, que sea uno fuera”.

–¿Qué te ha dejado el basquetbol?

“Me ha hecho una persona más madura, me ha ayudado a crecer mucho como persona, me ha hecho más crítica, trabajo más en equipo, me ha hecho más social. Sin el básquet no sería la persona que soy hoy en día. Ha sido parte de mi vida desde pequeña, es algo con lo que sé vivir, ya estoy acostumbrada a vivir con ello y no estoy lista para vivir sin esto”, respondió Ochoa.

Camila Monroy, ala y botadora y estudiante de cuarto semestre de preparatoria, considera que las Borregas son un equipo fuerte que puede lograr el objetivo de esta competencia, viajar a España, apoyadas también en la química y el trabajo que todas han hecho.

–¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?

“Me gusta mucho que puedo conocer nuevas personas y también me da confianza, pues de nuevo ver más personas, he conocido muchos lugares y la verdad gente muy bonita del deporte”.

Julieta Valenzuela llegó al ITESM en segundo de secundaria y desde entonces ha jugado para las Borregas, donde hoy es poste y su fortaleza es el tiro de banda.

–¿Cómo te sientes para este Nacional?

“La verdad muy nerviosa, pero yo cuento con mi equipo, sé que nos irá muy bien, siento que estamos muy unidas y la verdad siento una armonía y una hermandad muy bonitas en nuestro equipo”.

Borregas ITESM

Basquetbol femenil

No. Nombre Posición

1 Camila Monroy Botadora/ala

3 Sol Loza Ala/Poste

9 Sara Ochoa Ala/botadora

10 Andrea Vázquez Ala/poste

12 Bárbara Pak Poste

14 Mariana de Luna Poste/centro

21 Mariana Mendivil Botadora

28 Sofía Romero Botadora/ala

47 Julieta Valenzuela Centro/Poste

77 Citlali Jauri Poste/centro

99 Camila Fuentes Ala

Entrenadora: Claudia Corral