Blanquean Medias Rojas

Boston.- David Price lanzó siete innings estelares con siete ponches, Xander Bogaerts pegó un jonrón de tres carreras e impulsó la otra anotación de su equipo, y los Medias Rojas de Boston vencieron ayer 4-0 a los Orioles de Baltimore.

Los equipos finalizan su serie de cuatro encuentros hoy, con el tradicional juego del Día de los Patriotas en Boston, cuyo primer lanzamiento está programado a las 9:05 a.m. Los Medias Rojas tendrán actividad en este día festivo por 60mo año consecutivo.

Los cuatro grandes abridores de Boston, Price, Chris Sale, Rick Porcello y Nathan Eovaldi, llegaron al domingo con una marca combinada de 0-7 y efectividad de 8.43 en 11 aperturas.

Price (1-1) respondió con lo que claramente fue su mejor salida, mezclando su recta de más de 90 millas por hora con cambios y bolas cortadas para permitir sólo tres hits sin otorgar bases por bola.

Chris Davis, de Baltimore, se fue de 4-0 con dos ponches un día después de poner fin a su racha récord de 54-0.

Ryan Brasier escapó de un aprieto en el octavo capítulo, y Matt Barnes trabajó el noveno, para cerrar una labor de cinco imparables en total.

Bogaerts dio su bambinazo contra el relevista Josh Lucas hacia las gradas del jardín central en el octavo.

John Means (1-2) aceptó una carrera y cuatro hits en cinco innings, con tres ponches y un pasaporte en apenas su segunda apertura en las Grandes Ligas. Hizo su primera aparición en Fenway Park el pasado 26 de septiembre, en la que permitió cinco carreras a lo largo de tres entradas y un tercio.



Piratas 4, Nacionales 3

Washington.- El novato Jason Martin quebró el empate mediante un doblete en la parte alta de la novena entrada, para que los Piratas de Pittsburgh superaran 4-3 a los Nacionales de Washington.

El venezolano Felipe Vázquez escapó de un atolladero con las bases llenas, en la parte baja del noveno episodio.

Los Piratas ganaron dos de tres juegos y se llevaron una serie en el Nationals Park, algo que no habían conseguido desde 2013.

Josh Bell gestionó un boleto del dominicano Wander Suero (1-1), y avanzó a la intermedia con un rodado de Colin Moran.



Rays 8, Azulejos 4

Toronto.- Bateando como emergente, el cubano Guillermo Heredia pegó un jonrón para coronar una explosión de cinco carreras en el octavo inning y los Rays de Tampa Bay derrotaron 8-4 a los Azulejos de Toronto, con lo que hilaron su quinta serie ganada en forma consecutiva para abrir la temporada.

Tampa Bay mejoró su marca a 12-4 e igualó al equipo de 2010 con el mejor inicio tras 16 partidos en la historia de la franquicia. Los Azulejos han perdido siete de nueve duelos y no han ganado una serie este año.

En un día lluvioso en Toronto, las cuadrillas de terreno colocaron dos cubetas en la franja de advertencia del jardín central antes del encuentro para captar el agua que caía del techo.



Medias Blancas 5, Yanquis 2

Nueva York.- Tim Anderson pegó el primer grand slam de su carrera y Carlos Rodón mantuvo a raya a los bats de los Yanquis, en la victoria de los Medias Blancas de Chicago por 5-2 sobre un Nueva York mermado por lesiones.

El cubano José Abreu estuvo cerca de conectar su propio grand slam –y casi en el mismo lugar del estadio–, pero se tuvo que conformar con un elevado de sacrificio cuando el jardinero derecho Aaron Judge se elevó para quedarse con la pelota justo frente al muro.

Después de haber sido limitado a un hit el sábado en una derrota de 4-0, Chicago apaleó a Masahiro Tanaka sin outs en la quinta entrada para sumar apenas su segunda victoria en ocho partidos.



Filis 3, Marlins 1, 14

Miami.- Un jonrón de dos carreras del dominicano Jean Segura al jardín izquierdo en la 14ta entrada puso arriba a Filadelfia, y los Filis vencieron 3-1 a los Marlins de Miami en el juego más largo de la joven temporada para cualquiera de los dos equipos.

Andrew McCutchen pegó un triple contra el muro entre los jardines izquierdo y central, y Segura lo siguió con su primer cuadrangular de la campaña.

El venezolano César Hernández también logró su primer vuelacercas de la temporada para los Filis. Brian Anderson pegó su segundo para Miami.



Tigres 4, Mellizos 6

Minneapolis.- José Berríos lanzó hasta la séptima entrada para obtener su primer triunfo desde el juego inaugural de la campaña, y los Mellizos de Minnesota se impusieron 6-4 a los Tigres de Detroit, con lo que completaron la barrida en la serie de dos compromisos.

Trevor Hildenberger repartió dos ponches con las bases llenas para acreditarse su primer salvamento. C.J. Cron disparó un cuadrangular y produjo tres carreras, mientras que el puertorriqueño Eddie Rosario se quedó a un triple de completar el ciclo por los Mellizos, que han ganado tres de cuatro compromisos.