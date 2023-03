Alexa Grasso se convierte en la primera campeona mexicana en UFC

Alexa Grasso es histórica. Se convirtió en la primera mexicana campeona en la UFC derrotando a una de las mejores peleadores de las artes marciales mixtas.

La tapatía venció por sometimiento en el cuarto asalto a la rusa Valentina Shevchenko, quien había dominado la división desde 2018.

Grasso, de 29 años, sacó el triunfo a los 4:34 del cuarto asalto en la T-Mobile Arena de Las Vegas, con lo que se convirtió en la nueva monarca de peso Mosca del Ultimate Fighting Championship.

México con esto llega a tres campeones en UFC y está en la cima de las artes marciales mixtas, empatando a Brasil en la empresa. Alexa se une al grupo con Brandon Moreno y Yair Rodríguez.

Alexa aprovechó que la rival falló una patada, para tomarla y llevarla a la lona y someterla con un triángulo.

"Estuve entrenado todos los movimientos, sabía que ella iba a lanzar esas patadas", dijo una emocionante Alexa al final del pleito. "Gracias, esto es de ustedes".

Grasso se queda con marca de 16-3, mientras que Valentina, de 34 años, no perdía desde 2017 cuando cayó por decisión ante Amanda Nunes. La rusa era considerada la número dos del mundo libra por libra, lista donde la mexicana no estaba ni el el Top 15.

Shevchenko entró como favorita. Los casinos la colocaban arriba 8.5 a 1 sobre la tricolor, incluso después de dos rounds, los momios llegaron a estar 10 a 1 en favor de la rusa.

"La felicito a Alexa, no me salió la patada y así es este deporte", dijo Valentina, quien no se tardó y pidió ya la revancha.

Pero Alexa se vio bien desde el arranque, pues una izquierda de la mexicana en la mandíbula de Valentina hizo que las acciones se prendieran y se diera cuenta la rival que no será fácil.

UFC no viene a México desde 2019, y CANCHA tiene conocimiento que desde varios semana se tienen negociaciones para volver a traerlo para noviembre, posiblemente, y la sede sería la Arena Ciudad de México.