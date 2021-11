Adrián Mora gana el Premio Estatal del Deporte 2021

Como algo inesperado, pero con mucha emoción, fue como el futbolista parralense Adrián Mora recibió la noticia de ser el ganador del Premio Estatal del Deporte (PED) 2021 de Chihuahua, luego de convertirse en el único chihuahuense medallista en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Mora Barraza también es jugador del FC Juárez. Llegó como refuerzo del equipo fronterizo para este Apertura 2021, provenieinte de Rayados de Monterrey, y disputó 195 minutos en cinco partidos, uno de ellos titular.

“Estoy aún sorprendido, la verdad no esperaba ganar tan importante galardón que otorga mi estado, y la alegría es demasiada al recibir de pronto esta gran noticia, la cual seguramente me seguirá motivando en mi carrera deportiva”, fueron las palabras que Mora dijo en exclusiva a El Diario luego de ser el ganador.

La aventura en Tokio también fue sorpresiva para Mora, pues el zaguero fue convocado de última hora luego de que Brayton Vázquez diera positivo de Covid y causara baja del equipo olímpico.

Ya en Tokio, el futbolista chihuahuense tuvo acción en dos partidos, sumó 41 minutos y cumplió en la zaga del equipo tricolor que se adjudicó la medalla de bronce al vencer 3-1 a Japón en el juego por el tercer lugar el pasado 6 de agosto.

“Tener esa experiencia olímpica con un gran equipo y la oportunidad de representar a mí país, y más aún con el sueño cumplido de una medalla, es de lo mejor que me ha pasado en la vida”.

Desde El Paso, Texas, donde recibió la noticia Mora Barraza, habló de lo que sigue para él en su trayectoria.

“Por ahora estamos ya de vacaciones en el equipo, donde la verdad me siento muy a gusto aquí en Bravos, no sé aún si voy a seguir en el plantel o hay otros planes para mí… Estoy contento con lo que he venido realizando hasta ahora, y éste ha sido un gran año para mí y creo que el próximo podrían venir cosas mejores y solo resta seguir trabajando”, expresó.

La elección del Premio Estatal del Deporte 2021 se desarrolló ayer en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno. Fue presidida por la nueva directora del Instituto Chihuahuense del Deporte, Teporaca Romero, y un jurado compuesto por el atletas y entrenadores ganadores de ediciones anteriores, directivos del deporte y medios de comunicación, mismo que depuró los 34 nominados en una terna final de deportistas en la que Adrián Mora superó a los también olímpicos Andrés Olivas, de marcha, y Byanca Melissa Rodríguez, de natación, al obtener siete de los 10 votos del jurado elector.

Miguel Ángel Rodríguez Gallegos se convirtió en el ganador en la categoría de entrenador especialidad marcha al llevar a dos de sus atletas a los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020: Andrés Olivas, lugar 11 en los 20 kilómetros, y Horacio Nava Reza, lugar 44 en los 50 kilómetros.