Admite Querétaro respuesta tardía ante trifulca en estadio

Ciudad de México.- Tras la barbarie que dejó ayer el duelo entre Gallos Blancos y Atlas, de al menos 26 lesionados en el Estadio La Corregidora, el gobernador Mauricio Kuri reconoció que fue insuficiente y tardía la respuesta de las autoridades en Querétaro.

En conferencia de prensa, Kuri admitió que no ser actuó con prontitud ante el escenario.

"Es evidente que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba, estamos haciendo la investigación correspondiente", dijo el mandatario panista.

Actualizó que se contabilizaron 26 personas lesionadas, 2 de ellas mujeres, un total de 16 aficionados provenientes de Jalisco y el resto de Querétaro, de entre las cuales tres fueron dadas de alta; otras tres, en estado grave de salud; 10, en condición delicada, y otros 10 sin gravedad.

"Es una tragedia, porque aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice, es muy lamentable que se mienta y desinforme", añadió.

Tras los hechos acontecidos este sábado en el duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2022, las autoridades de la Liga MX determinaron que los duelos de hoy sean suspendidos