Actividad de mexicanos en Tokio es afectada por el tifón In-fa

Tokio, Japón— Los arqueros mexicanos Aída Román, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Luis Álvarez así como la remera Kenia Lechuga tendrán que esperar para continuar con su participación en Tokio 2020 por causas del clima en territorio nipón. Los estragos de una tormenta tropical, consecuencia del tifón In-fa que se creó en China, obligaron a reprogramar los partidos de primera ronda individual en la arquería, para miércoles o jueves, y la jornada de remo reagendada para el martes, tiempo de Japón. Todo si las condiciones lo permiten. El domingo ya se habían presentado ráfagas de viento durante los cuartos de final del tiro con arco por equipos femenil en donde el conjunto tricolor integrado por Román, Valencia y Vázquez perdió ante Alemania. “Conforme a las previsiones meteorológicas actuales, el programa de las pruebas de remo y de tiro con arco, que debían disputarse el 27 de julio fue modificado. En este momento no está previsto modificar el horario de las demás pruebas”, anunció el comité organizador de los Juegos. En contraste, las finales del surf, agendadas originalmente para el miércoles, fueron adelantadas una jornada para aprovechar el oleaje que se está presentando. Las pruebas de vela, en las que compiten los tricolores Demita Vega, Ignacio Berenguer, Elena Oetling y Juan Ignacio Pérez se mantienen conforme al programa original.