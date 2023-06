Acatará Conade resolución para reiniciar pago de becas

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) acatará la resolución del Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en favor de la Selección Nacional de Natación Artística para que reinicie el pago de sus becas de manera inmediata.

El organismo responsable del deporte en el país informó la tarde de este hoy que el pasado 6 de junio fue notificada de la determinación judicial y que ahora hará lo conducente con su área jurídica para atenderla.

PUBLICIDAD

"En relación con diversas notas periodísticas, relativas al juicio de amparo 834/2023 promovido por diversas atletas en contra de la Conade, esta Comisión hace del conocimiento que, desde el inicio de la presente administración, se ha respetado y respetará en todo momento el marco jurídico vigente.

"(...) es de precisar que las autoridades deportivas de la Comisión han acatado y acatarán en sus términos todas aquellas resoluciones que sean emitidas por las diversas autoridades administrativas y judiciales.

"Destacando que por cuanto hace al juicio de amparo 834/2023, la Conade fue formalmente notificada el día 6 de junio del presente por el órgano jurisdiccional, por lo que, dicho juicio se encuentra en su etapa inicial, y será atendido con apego a la ley, el trámite y desahogo de este hasta su resolución final", expone la Conade en un comunicado.

Sin embargo, la instancia rectora del deporte nacional advierte que este tipo de resoluciones no resuelve la problemática en el rubro que ha existido desde hace tiempo en cuanto a la canalización de los recursos federales.

Las nadadoras interpusieron un amparo luego de que la Conade dejó de depositarles sus becas desde diciembre pasado con el pretexto de que no habían competido en 2022 y por una decisión de la titular del organismo, Ana Guevara, pues los seleccionados nacionales de deportes acuáticos no atendieron su exigencia de reconocer a Kiril Todorov como cabeza de la Federación Mexicana de Natación y de no acudir a las convocatorias del Comité de Estabilización instalado por World Aquatics, organismo rector de los deportes acuáticos en el orbe que lo desconoció como federativo.