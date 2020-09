A escena chihuahuense Mercado

Cortesía

Más que una pelea, es una exposición. Así ve la chihuahuense Yamileth Mercado su combate de este viernes en contra de la regiomontana Irasema Rayas, en Tijuana, Baja California.

La actual monarca mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo afirma que esta pelea la pondrá “en la mira” para las retadoras que deseen arrebatarle su cinturón.

“Me emociona pelear porque me quedé con la espina a una semana de hacer mi primera defensa; por esta dificultad de la pandemia no pudo ser. Ya quiero consolidarme como una campeona y con esta pelea van a arrancar muchos compromisos, hay mucho interés de muchas peleadoras que quieren enfrentarme”, expresó la chihuahuense de 22 años en esta semana previa a la pelea.

Incluso hay boxeadoras que explícitamente han externado su deseo de ir por el título de Mercado, como Mariana ‘Barby’ Juárez.

“No descarto a Mariana, sería una pelea que me beneficiaría mucho”, admitió Mercado.

Asimismo, Yamileth aceptó que, aunque no se considera la mejor, es ella quien tiene el “sartén por el mango”, gracias a su victoria de pasado noviembre sobre Fatuma Zarika.

“Sé que vienen grandes retos. No quito los pies de la tierra, sé que aún nos falta mucho por demostrar, mucho que trabajar, mucho que aprender. Relativamente mi carrera es nueva, no lo sé todo, no estoy diciendo que soy la mejor hasta ahorita. Voy a seguir trabajando para demostrar que ahorita en la actualidad soy la cara del boxeo y que voy a dejar en alto al organismo verde y oro y pues a quien tenga que enfrentar, la voy a enfrentar”, aseguró Mercado durante la conferencia virtual del CMB.

Mercado y Rayas pelearán en Tijuana, Baja California, en la función que será estelarizada por el combate de exhibición entre Julio César Chávez y Jorge 'Travieso' Arce, una pelea a beneficio.

En la pelea coestelar, el hijo del “Gran Campeón Mexicano” y excampeón mundial mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. (51-4-1, 33 KOs), se enfrentará, a 10 rounds en peso semicompleto, al invicto Mario Cázares (12-0-0, 5 KOs).

Tome nota

Yamileth Mercado Nombre Irasema Rayas

15-2 (4 KOs) Récord 4-5-1 (3 KOs)

1.60 m / 22 años Estatura / Edad 1.58 m / 37 años

Derecha Guardia Derecha

Cuauhtémoc, Chihuahua Lugar de nacimiento Monterrey, Nuevo León