Marco Tapia / El Diario



Que salga lo bravo Fronterizos regresan a casa para enfrentar a los Gallos Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 18 agosto 2019 | 06:00

Por su segunda victoria en casa, los Bravos de Juárez saltan esta tarde a la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentar al sorprendente Gallos Blancos de Querétaro, en actividad de la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga MX.



A partir de las 6 p.m., cuando el central Luis Enrique Santander haga sonar su ocarina, el conjunto fronterizo irá en busca del triunfo que lo haga retomar el rumbo en una Liga que a partir de la próxima fecha, cuando le corresponda descansar, habrá cumplido prácticamente con su primer tercio de competencia.



De no obtener un resultado positivo, Bravos, que hasta antes de la jornada sabatina se encontraba en el lugar 16, podría caer más en la tabla general, si es que Toluca triunfó en Monterrey y Veracruz se impuso en Ciudad Universitaria ante los Pumas.



“Los tres puntos son el objetivo. Aquí tenemos que hacernos fuertes, está el factor del clima, de la afición, hay que sacar ventaja y ojalá se pueda hacer valer la localía”, comentó Israel Jiménez.



Los Gallos Blancos, que dirige el experimentado entrenador Víctor Manuel Vucetich, han tenido un buen arranque de torneo, con 10 de 12 puntos posibles, pero eso no intimida a los juarenses.



“Tienen un buen cuadro, han jugado bien, pero nosotros trabajamos para marcarlos bien, para hacer lo nuestro y vamos a atacar para conseguir esos tres puntos”, reiteró ‘Piloto’ Jiménez.



En el seno de los Gallos Blancos, luego del accionar de Querétaro tanto en Liga, como en Copa MX, el mediocampista Alonso Escoboza habló sobre lo que será el duelo de la Jornada 5 ante la oncena de Juárez, en suelo fronterizo. “Es muy importante, no tenemos que salir de la realidad, porque estamos peleando el descenso y será un duelo directo e importante. Yo los enfrenté algunas veces el torneo pasado y son intensos”, dijo Escoboza.



“La inercia que lleva el equipo es parte del trabajo de pretemporada. Todos estuvieron dispuestos a mejorar, yo como refuerzo, me sentí muy bien. El profe Vucetich nos aporta grandes cosas y a eso se debe el buen paso en lo grupal”, añadió.



El Querétaro ha sido la revelación del Torneo Apertura al sumar tres triunfos y un empate en sus primeros cuatro partidos.