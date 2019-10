Archivo / El Diario



Oponente de mucha garra Bravos FC Juárez reciben a Pumas UNAM Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 19 octubre 2019 | 06:00

No hace mucho los Pumas de la UNAM estuvieron en esta frontera para quedarse con el título de la Tercera División Profesional de equipos filiales, tras imponerse a Bravos de Juárez.



Este día los universitarios, que están como líderes del Grupo 1, vuelven a la carga con sus fuerzas básicas para encarar al club juarense en actividad de la jornada 15 de la Liga MX categoría Sub-15.



El choque entre fronterizos y capitalinos se dará a partir de las 10:00 de la mañana en la cancha uno del Complejo Bravos.



En la jornada anterior los Bravitos de Ciudad Juárez no pudieron alcanzar el objetivo con el que viajaron a Tijuana, al caer 2-0 ante los Xolos.



En busca de la anhelada victoria, el cuadro juarense saltó a la cancha del Estadio Caliente con un once titular integrado por Erick Valdez, David Delgado, Héctor García, Miguel Sánchez, Sebastián Centeno, Sebastián Álvarez, César Sosa, Leonardo Rodríguez, Alexis Sosa, Jesús Reyes y Luis Pérez.



Dentro de esta categoría, los Bravos tienen hasta el momento solamente dos victorias a cambio de cuatro empates y seis derrotas.