Aduanas sin humanos

Considerado como el segundo punto más importante del país para el cruce de mercancías, en julio de este año comenzará la automatización de la Aduana de Zaragoza de Ciudad Juárez, como parte del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA).El plan, que contempla la modernización de 60 puntos de revisión para el despacho de mercancía en carga en toda la franja fronteriza, tendrá su sede de prueba y arranque en esta ciudad, señaló Ricardo Treviño Chapa, administrador general de Aduanas.El funcionario, que calificó al PITA como el proyecto de tecnología más ambicioso de la administración, indicó que se busca perfilar el cruce de mercancías 100 por ciento sin papel y sin contacto humano.“Es un tema que tenemos pendiente, automatizar el despacho aduanero y hacer procesos sin papel”, declaró.Para ello se hará la instalación de la infraestructura requerida en el puente Zaragoza-Ysleta, que recientemente fue remodelado e implicó una inversión de 300 millones de pesos.Cámaras digitales de video vigilancia, pantallas para dirigir el tráfico, sistema de rayos X y moduladores de pedimentos con lector de radiofrecuencia a distancia (RFID) es parte del equipo para la revisión de la entrada y salida de mercancías a México por los puentes internacionales.“Aprovechando la remodelación en Zaragoza podemos adecuarla perfectamente a lo que requiere PITA para comenzar a trabajar”, dijo.De acuerdo con los lineamientos del proyecto los actuales moduladores de pedimentos operarán con un lector RFID en donde el transportista insertará una tarjeta que contendrá toda la información que actualmente se declara a través de documentos.Posteriormente vendrá el proceso de la semaforización. “Si toca en verde el camión pasa sin ningún contratiempo, pero en rojo ya entramos en otra fase”, detalló Treviño Chapa.En este punto la carga pasará a una revisión no intrusiva por medio de rayos X si se detecta alguna irregularidad conforme a lo declarado en el pedimento pasa a otra plataforma de inspección física.“Aquí sí ya forzosamente tendría que entrar un oficial de comercio exterior a ver qué está pasando y revisar la mercancía”, comentó.En las 49 aduanas del país se está contemplando una inversión de 10 mil millones de pesos. El administrador general destacó que con esta nueva modalidad se estima que los tiempos de cruce se reduzcan hasta en un 80 por ciento.Los trabajos para la instalación de los sistemas tecnológicos que demanda PITA ya están en marcha y conforme al calendario marcado por la Aduana se estima que antes de iniciar el segundo semestre de 2017 se estén realizando en el cruce de Zaragoza-Ysleta las primeras pruebas.Ricardo Treviño señaló que con esto México se encamina a ser un ejemplo de mejores prácticas a nivel global y agregó que dentro de los países que conforman el G20 este país es pionero en la modernización de su sistema aduanero.Indicó que reducir la presencia de oficiales de comercio exterior se pretende principalmente eliminar discrecionalidades y combatir la corrupción.“La aduana va hacia una visión de ser imperceptible para quien haga las cosas bien, pero rigurosa para quienes abusen de los beneficios o cometan irregularidades en el transporte de mercancías”, puntualizó.El administrador general comentó que además de cruces más inteligentes, se busca también una mayor cercanía con usuarios y empresas exportadoras.Lo anterior ha demandado una mayor capacitación al personal, para continuar en la automatización de los procedimientos.Añadió que la aduana “sin humanos” no demandará nuevas certificaciones para las compañías transportistas o maquiladoras.Sin embargo, destacó que aquellas que ya cuentan con los avales que las acreditan con buenas prácticas a nivel internacional son las que tienen una mayor ventaja.PITA también considera la innovación de 52 puntos de revisión para el control de vehículos pasajeros en cruces fronterizos y 310 puntos de supervisión de video vigilancia en los principales inmuebles del Servicio de Administración Tributario (SAT).En agosto del 2015 la dependencia inició con la fase de licitación y en octubre de ese mismo año difundió la convocatoria en el sitio Compranet de la Secretaría de la Función Pública.Las propuestas técnicas fueron presentadas por el SAT en abril de 2016 se indica en el cronograma del sitio en internet destinado a PITA.Los resultados de la licitación están fechados en marzo del año pasado.Representantes de la industria maquiladora, agentes aduanales y el sector de autotransporte de carga en la ciudad señalaron que la automatización de la Aduana dará más certidumbre y competitividad a las operaciones del comercio exterior.Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas, dijo que históricamente el principal problema de los cruces ha sido la falta de personal y espacio, lo que ralentiza la modulación de los pedimentos.“Ya estar pensando en vivir la modernidad nos pone en otro nivel como país. Nos da más certidumbre”, declaró el líder de los transportistas.Mencionó que al realizar la mayor parte de los embarques en horas pico hace que se complique todavía más el flujo de los mismos, con el actual déficit de oficiales e infraestructura.Indicó que actualmente los tiempos para ir hacia Estados Unidos están normales, siendo el puente Zaragoza-Ysleta por donde pasa el 70 por ciento de los envíos.María Teresa Delgado Zárate, presidenta de Asociación de Maquiladoras (AMAC-Index) declaró que la modernización del procesamiento de las cargas agilizará los tiempos, lo que representa un importante avance para la industria.Refirió que ello también implica una mayor actualización por parte de todos los involucrados en la expedición de mercancías, por lo que se trabaja en una mayor profesionalización del departamento de aduanas de las maquiladoras.Ernesto Rodríguez Gil, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez, comentó que al ser este gremio el primer contacto de revisiones y de cumplimiento de la normatividad, la capacitación es un tema imprescindible.Resaltó que los aduanales están preparándose ya para todos los cambios que traerá PITA en la inspección de exportaciones e importaciones.En el marco del segundo Foro de Comercio Exterior, el especialista en la materia Eduardo Reyes Díaz Leal dijo que la Aduana debe cambiar a un esquema no intrusivo, como el que propone el nuevo programa de integración tecnológica.Insistió en que es necesario este esquema para ser más efectivos y diversificarse.Expresó que en el contexto económico actual los retos son la competitividad, integración en cadena de logística y cultura de cumplimiento.Sobre los primeros dos detalló que el punto está en complementar operaciones y elevar la coordinación logística. Sin embargo, remarcó que todo lo anterior no funciona si los actores no están dispuestos a cumplir sus obligaciones.“Antes se pensaba en cómo evitar la norma, hoy en día es cómo la cumplo. Nada funciona si no queremos cumplirlas. Hoy en día la competencia es por competitividad y no por costos y eso hará más sencillo el comercio local”, refirió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.