Sancionan colegio tras quejas de padres

Tras denuncia de padres de familia por inconformidades, autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pusieron sellos de suspensión al Colegio Campbell.Estos fueron por haber regresado a su casa a un alumno que tenía historial de adeudos en el plantel que brinda el servicio de manera privada, por no desglosar el costo por pieza del uniforme y anunciar becas sin especificar de cuánto era la cobertura; según declaró el representante legal del instituto, Alán Cornejo.Por su parte, la Profeco informó que como resultado de la visita de verificación, solicitada por los afectados, se detectaron algunas irregularidades.Entre estas, se encuentran el negar el acceso a los alumnos, no informar a los padres el acuerdo de las bases mínimas de los servicios educativos, y no informar los precios.Por ello, la procuraduría colocó tres sellos de suspensión de la actividad comercial en dicho establecimiento, en seguimiento a la Ley Federal de Protección del Consumidor.Por su parte, Cornejo dijo que tomarán en cuenta las recomendaciones para iniciar el proceso de retiro de sellos e ir de acuerdo con lo que se establece.Señaló que el caso del niño a quien no se dejó que tomara clases, fue debido a que ya presentaba un historial de adeudo.Dijo que todo esto se deriva de una serie de inconformidades con los padres y madres de 5 de sus estudiantes, quienes no están de acuerdo con el cambio de modelo educativo de la institución.Relató que este año se realizó un cambio en la estructura pedagógica del plantel educativo, para lo cual se contó con la aprobación de las familias de los estudiantes. Y dijo que fueron especialmente éstas que ahora se quejan, las que no estuvieron presentes al momento de informar sobre el cambio.Este instituto se encuentra sobre el bulevar Tomás Fernández.• Regresan a casa a alumno con historial de adeudos en el plantel privado• Omiten desglosar costo por pieza del uniforme• Anuncian becas sin especificar de cuánto era la cobertura

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.