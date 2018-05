Enfermedad que padece Adrián Uribe puede ser mortal

Adrián Uribe, uno de los artistas mexicanos más queridos en México, padece oclusión intestinal, pero muchos de sus seguidores se han preguntado en qué consiste enfermeda.Sabemos que el intestino es un órgano del aparato digestivo que se encarga de extraer los nutrientes alimenticios para que puedan ser distribuidos por todo el organismo y también para desechar lo que ya no necesitamos. Por eso, su buen funcionamiento es muy importante para mantenernos en un estado de salud adecuado, pero cuando algo se sufre de una oclusión, puede ser peligroso.LEER: Sigue grave el comediante Adrián Uribe Una oclusión impide el paso del contenido intestinal, y no solo incluye los nutrientes de los alimentos sino también su desecho a través de gases, heces o mucosa. Este bloqueo del contenido intestinal puede ocurrir de dos formas.La oclusión intestinal es un trastorno del aparato digestivo que ocurre cuando el intestino pierde la capacidad de regular el paso de los alimentos. Es decir, es un bloqueo que impide o altera el tránsito del contenido intestinal, y que puede presentarse de manera parcial o total.También es llamada íleo obstructivo o mecánico, ya que se presenta por la existencia de una obstrucción dentro del intestino que impide el paso.La pseudooclusión intestinal (íleo paralítico o adinámico) se da cuando la obstrucción no tiene un origen mecánico que la justifique, pero sí se encuentran alteradas las funciones del intestino.La familia del artista no ha dado un pronunciamiento oficial que informe qué sucede exactamente.En el caso más grave, y cuando ocurre en el intestino delgado, puede derivar en estrangulación intestinal, es decir, en la interrupción del flujo sanguíneo que va hacia el intestino, lo que puede causar gangrena, peritonitis y shock e incluso la muerte si no se recibe un tratamiento inmediato.

