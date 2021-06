Yuya será mamá; así presume su embarazo en redes

La youtuber Yuya y el músico Siddhartha anunciaron en redes sociales que serán padres, dentro de los próximos meses.

En la cuenta oficial de Yuya fue publicada una foto donde aparece la pareja y un emotivo mensaje donde dan a conocer la noticia.

"Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi. ¡Que sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo!', comentó la youtuber.

Por otra parte, la vlogger publicó un video donde habla de la llegada de 'Mar', bebé fruto del amor con Siddhartha.

Al mismo tiempo Siddhartha compartió una foto en blanco y negro anunciando el embarazo.

"Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito. Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar.

¿Cuánto tiempo tiene de embarazo?

No se han revelado mayores detalles del embarazo de Yuya, sin embargo, en redes sociales se habla de tres meses pues en varias fotografías aparece el músico mostrando tres dedos lo que daria a entender la fecha.