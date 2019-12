Yanet García, la chica del clima, ya tiene sustituta

Yanet García está decidida a vivir su amor libre y plenamente y eso, de alguna manera la moverá del mapa, aunque sea una de las conductoras consentidas de México al ser parte del matutino Hoy.

Desde que la feliz pareja hizo pública su relación en mayo de este año, Yanet, viaja constantemente a la unión americana para verlo, además de una que otra visita por parte de su pareja que incluso ha estado como invitado de honor en el programa “Hoy”.

Su pareja, Lewis Howes, es originario de Ohio, Estados Unidos, actualmente tiene 36 años y forma parte del equipo nacional de balonmano masculino de ese país. También se desarrolla como empresario, escritor y coach inspiracional.

Además, el periódico New York Times lo consideró como uno de los autores más vendido por sus libros “The School of Greatness” y “The Mask of Masculinity”, ambos de literatura motivacional.

Yanet pronto se irá a vivir al lado de su novio, con el que hasta el momento no ha plateado la idea de casarse.

Mientras tanto, el espacio para el clima que tenía cimentada la carrera de Yanet en el programa Hoy, será ocupado por la conductora Aleira Avedaño, también conocida por “La Barbie Latina”

La venezolana, quien tendrá la responsabilidad de ser suplente de Yanet, a sus 29 años tiene un historial de 38 cirugías plásticas con las que se ha pulido hasta verse en un espejo como siempre anheló. La modelo conductora asegura que quiere alcanzar la perfección, la que define no solo como la belleza, sino “una mujer inteligente y bella, capaz de hacer muchas cosas”, según ha comentado a varios medios de comunicación.

Para los seguidores de Yanet es complicado ya no ver a la conductora, quien ya prometió a través de sus redes sociales que no descuidará a sus seguidores que ya suman casi 12 millones y medio solo en Instagram.

Por otra parte, Aleira Avedaño además de ser una carta fuerte para la conducción del matutino, tiene en su cuerpo algunas características específicas que tendrán a sus fans bastante interesados.

Por ejemplo, su cintura, es una de las más pequeñas del medio artístico, y sin duda a donde se para, es una de sus características que más llama la atención, pues solo le mide 50 centímetros.

La venezolana lo logró gracias a usar durante 9 años y por 23 horas al día, un corset castigador el cual aseguró: "Solo me lo quito para bañarme”.

En aquel entonces, justificaba esta acción, compartiendo para el programa "Despierta América" de la cadena Univisión, que, uno se acostumbra a usar ese tipo de cosas y luego ves tu cuerpo y te acostumbras mucho más.

Al final, la producción está conforme con los cambios que vendrán en la producción y para nada ven como un riesgo que la venezolana este en la sección que la mexicana posicionara desde su natal Monterrey, lugar donde creció como la espuma por volverse en más de una ocasión tendencia debido a su ejercitado cuerpo que lucía en televisión.

En breve, Yanet García compartirá un video cuando pueda establecerse en Estados Unidos y compartió que espera que sus fanáticos estén contentos con este amor a distancia que tendrán ahora, que ha encontrado un amor de verdad, informó Infobae.