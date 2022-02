Video: Se sienta en primera clase sin pagar y retrasa vuelo

Ciudad de México.- Una mujer fue llamada Lady Aeroméxico en redes sociales, luego de retrasar un vuelo que se dirigía a Francia con decenas de pasajeros porque se cambió de su asiento en clase turista a un lugar de clase premier, que no había pagado y se negaba a regresarse.

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve como personal de la aerolínea habla con una señora quien aparentemente se cambió de lugar, presuntamente de turista a premier por lo que el pleito se suscitó cuando se negó a regresar a su lugar.

Los hechos tuvieron lugar en un vuelo de México con destino a París, Francia en el clip se ve a la mujer discutir con el personal mientras al fondo se escucha "ya señora siéntese, vámonos". Se desconoce cuánto tiempo duró el altercado, pero las personas presentes comenzaban a levantarse de sus lugares intentando ver qué sucedía.

Posteriormente la señora de cubrebocas color rosa se levantó de su asiento mientras era escoltada por tres personas que pertenecían al personal de la aerolínea. En tanto los presentes le gritaban frases como "¡ya lléguele!", mientras que otros aplaudían y la abucheaban.

No obstante, algunos usuarios aseguraron que parece haber sido otro el motivo por el que le pidieron a la mujer que se bajara del avión, pues usuarios como @GIANCAAN cuestionaron: "Esta sentada en eco pero la sacan por no querer dejar premier?" Sin embargo, lo que no se puso en duda fue la molestia de los demás pasajeros por la situación.

"El asiento que ven era su lugar original clase turista, se movió pensado que ya no pasaría nada, la clase premier está adelante del avión(...) Se había regresado a su asiento original, pero ya era demasiado tarde", explicó el usuario en el video.

"#LadyAeromexico señora se cambia a asiento premier y por no regresar a su asiento la tienen que bajar del avión, atraso un vuelo a Francia", escribió el usuario junto al video.