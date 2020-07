Video: Se deprime al enterarse que debe pagar impuestos de su primer sueldo

Tomada de Internet

Un joven estadounidense sufrió la decepción mas grande de toda su vida cuando abrió emocionado el sobre con su primer sueldo y se dio cuenta que le habían descontado los impuestos federales; su padre se aseguró de grabar su divertida reacción y ahora se ha vuelto viral en redes sociales.

No existe niño que no sueñe con ser adulto y adulto que no sueñe con volver a ser niño; este es un claro ejemplo de eso. Probablemente te identifiques con la triste historia de Jojo, ya que todos sin excepción deben pagar este tipo de impuestos.

Jojo se encontraba en el interior de un vehículo junto a su padre y hermanos en Chicago Illinois, su plan era mostrar con orgullo el cheque de su primer sueldo, sin embargo no salió como esperaba, pues termino siendo entre una tragedia y una comedia.

En la grabación se puede ver que Jojo estaba demasiado emocionado, por lo cual su padre decidió grabar el momento. Todo marchaba bien, el joven se aseguró de abrir correctamente el sobre y una vez que sostuvo el cheque en sus manos su cara se deformó completamente, su sonrisa simplemente desapareció.

Cabe señalar que tanto su padre como su hermano mayor estaban conscientes de lo que había sucedido, al ver como el rostro se desfiguró intuyeron rápidamente que se trataba del cobro de impuestos.