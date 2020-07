Video: Regresa 'Metal Slug' con nuevo juego para celulares

Agencias

Ciudad de México.- Muchos recordarán aquellos días en el que ir a las tortillas se convertía en una total aventura de varios escenarios, no sólo para llegar a este lugar, sino para pasar cada nivel de Metal Slug, a veces, con el cambio de las tortillas. Eso era una odisea, y ahora podrás revivirla con el nuevo título: Metal Slug Code: J.

Hace unos días SNK anunció que en colaboración como Timi Studios, filial de Tencent Timi, lanzará, posiblemente a finales de este año, el nuevo título de Metal Slug para smartphones.

Para dar a conocer esta noticia SNK lanzó un tráiler de poco más de un minuto en el que muestra algunas escenas de este “run-and-gun” y el rediseño de sus cuatro principales personajes jugables: Marco Rossi, Eri Kasamoto, Tarma Roving y Fio Germi, así como del villano, el general Morden.

Aunque no se han dado más detalles ni fecha de lanzamiento sobre este título, en el video se pueden observar escenarios Metal Slug, Metal Slug X y Metal Slug 3 los cuales, al igual que nuestros queridos protagonistas, tienen una imagen remasterizada.

Con este primer vistazo podemos decir que luce increíble y que la movilidad, los disparos, la destrucción y la diversión no se han perdido, por lo que los jugadores experimentados y los casuales podrán disfrutar de cada “¡heavy machine gun!” que encuentren.

Entre las novedades que se aprecian están la incorporación de nuevas armas, como lo es una de hielo, así como el control virtual en la pantalla del Smartphone; no obstante, aún no se ha dicho si el juego completo se adquirirá en un sólo pago o, como en muchos casos, si la app es gratuita, pero tiene microtransferencias para avanzar en las misiones.

Cabe mencionar que Tencent Timi, el estudio que se encarga de Metal Slug Code: J, es el mismo que trabajó en Call of Duty: Mobile y Arena of Valor, y últimamente con Pokémon Unite.

Hay que recordar que en el marco del 40 aniversario de SNK, en 2018 fue lanzado Metal Slug Double X, el cual fue un remake de la séptima entrega lanzada en 2009 para PlayStation, Xbox y Nintendo.

En esta versión, además de los personajes principales de la saga, SNK incluyó a Ralf Jones, Clark Still y a Leona Heidern, peleadores de The King of Fighters, así como un arma nueva y tres vehículos nuevos.

Ahora resta estar al pendiente de los próximos anuncios que hagan SNK y Tencent Timi sobre Metal Slug Code: J para luchar y derrotar nuevamente al general Morden y a su ejército que busca dominar el mundo.