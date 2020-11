Video: Pierde Trump y los 'migras' ya hasta compran tamales a través del muro

Tomada de video

Ciudad Juárez— En TikTok y Facebook se ha vuelto viral un video donde se observa a un agente de la ‘migra’ comprando tamales a un mexicano a través del muro fronterizo.

En la grabación se muestra que el vendedor le pasa un tamal al oficial de la Patrulla Fronteriza y le dice, “si no te gusta, no me lo pagas. pruébalo”, pero el agente parece no comprender todo lo que le menciona el mexicano.

El ‘tamalito’, como él los promociona, le fue vendido al estadounidense en un dólar.

En ninguna de las publicaciones se especifica el lugar donde fue grabado el hecho.

En las redes sociales no tardaron en relacionar el hecho con las recientes elecciones donde Joe Biden evitó la reelección de Donald y lo titularon, “pierde Trump y la Migra ya puede comprar tamales”.

Algunos de los comentarios en redes sociales decían, “A eso le llamó el Tratado de Libre Comercio”, “Ver a la migra comprando tamales a un mexicano es la confirmación que la era de Trump se terminó”, “Nadie se puede resistir a unos tamales”.