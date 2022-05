Video: Perrita amamanta a seis gatos recién nacidos

Ciudad de México.- Una perrita pug fue captada por Elena Khomich, amamantando a seis gatitos recién nacidos.

"Parece que la perra se cree realmente la madre de los felinos o, al menos, una tía y trata de cuidarlos. Es interesante que la mamá de los gatos no tenga nada en contra y no le importe que el perro se siente en la cama con ellos".

"Me resulta adorable que la perra se siente también una más de la familia gatuna, pero no quiero incomodar a la madre, por eso suelo evitar que no se siente junto a ellos durante mucho tiempo. A los gatitos parece no importarles en lo absoluto", recalcó la ucraniana.