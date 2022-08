Video: Pastor regaña a sus feligreses por ser pobres

Kansas City.- Un pastor regañó a sus feligreses por no regalarle cosas caras y hasta les dijo que por eso sabe “que todavía son pobres”.

Se trata de Carlton Funderburke, un pastor de la Churh at the Well, iglesia cristiana ubicada en Kansas City, Estados Unidos, quien expresó su malestar porque le dieron cosas que para él no valen.

Las palabras del sacerdote provocaron que sus seguidores se sintieran resignados y con culpa que solo se limitaron a decir “claro que sí”.

Tras hacerse viral en las redes, el pastor recibió cientos de críticas motivo por el cual tuvo que publicar un segundo video donde se disculpó y aseveró que ya habló con quienes ofendió.