Video: Ninel Conde desfigurada por las cirugías

Ciudad de México— Ninel Conde intentó impresionar a sus seguidores al mostrarse supuestamente sin filtros ni maquillaje, en un pequeño clip, en sus redes sociales, pero la reacción de su público no fue la esperada, ya que aseguran que está desfigurada.

Hay que reconocer que a sus 45 años de edad, Ninel Conde luce un cuerpo espectacular y una belleza indudable, pero no se puede negar que la transformación física, tanto en su figura como en su rostro, ha sido muy notable.

Y como los usuarios de las redes no perdonan una, han criticado a la actriz después de que postear a un video para promocionar a su médico que le realizó un tratamiento para la piel, del cual quedó fascinada, según así lo mencionó.

Paso a enseñarles… me acabo de bañar, por eso traigo los ojos rojos y el pelo… la piel, como me la dejó el doctor Simon sin filtro. Miren nada más. El poro completamente cerrado, el color de la piel unificada. Es lo máximo. El doctor Simon, se los recomiendo muchísimo su tratamiento”, comentó Ninel.

A pesar de que Ninel no se equivocó y realmente luce una piel espectacular, algunos usuarios de las redes la criticaron porque asegura que no tiene filtros en el video, pero sí está maquillada, además, su apariencia “desfigurada” no tiene muy buen aspecto.

¿Desfigurada?

En su canal de YouTube, el periodista Michelle Rubalcava, fue uno de los que criticó a Ninel y que aseguró que estaba desfigurada del rostro por tantas cirugías, apoyado por algunos usuarios que la compararon con “Mumm Ra”, la momia milenaria de la serie animada “Thundercats”.

“Ayer me sorprendí cuando Ninel Conde subió un video en donde la boca se le ve, así como de patito; los ojos, ya se le ve uno que baila y el otro que zapatea, tiene unos ojos tapatíos. Luego, la nariz, un piquetito más y ya se le va”, comentó.

Aceptó que la piel de la actriz es bonita, pero la invitó a que deje de estarse realizando más cirugías porque se ha desfigurado.

“Es la gemela del depredador”; “Se parece a la Tigresa del Oriente”; “Ay no, tan bonita que era”; “Es la doble de Lyn May”; “Ninel Conde va a terminar con la cara de Alfredo Palacios”; “Cuando la vea el hijo no la va a reconocer y va a decir el niño: ¿Y esta quién es?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Rubalcava destacó que Ninel Conde se hace tantas cirugías porque no está contenta consigo misma y siente la necesidad de verse bien ante los demás, pero sobrepasó sus límites.