Video: Mujer revive en pleno funeral

Una mujer se viralizó en redes sociales luego de que los médicos la dieron por muerta; pero, durante su funeral despertó.

Se trata de Bella Montoya de 76 años, quien asustó a los presentes de su funeral luego de revivir en su ataúd, lo cual quedó registrado en video.

Lo anterior sucedió en Ecuador, donde Gilbert Montoya, hijo de la mujer fallecida, explicó que su madre estuvo en el Hospital general Martin Icaza en Babahoy, en el país de Ecuador, desde el pasado viernes 9 de junio.

Sin embargo, Gilbert Montoya detalló que su madre fue declarada muerta por un derrame cerebral por su médico tratante.

El presunto cadáver de la mujer, Bella Montoya, estuvo al interior de un ataúd desde las 14:00 hasta las 16:00 horas mientras se llevaba a cabo el respectivo funeral.

La cámara enfocó a la mujer y se podía ver que respiraba con dificultad, abría la boca para jalar un poco de aire y golpeaba levemente el ataúd con la mano.

En ese momento, la familia denunció que llamaron al 911, pero no recibieron ayuda oportuna, ya que les respondieron que más tarde les regresarían la llamada porque no tenían ambulancias para atender esa emergencia.

“Levanté la caja y le latía el corazón y la mano izquierda golpeaba la caja. Llamamos al 911 para traerla aquí al hospital”, indicó el hombre.

“El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala donde está bajo observación”, concluyó.