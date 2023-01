Video: Mujer denuncia a menor de 11 años por acosarla

Ciudad de México.- En Twitter se viralizó el testimonio de una mujer que denunció a un menor de 11 años por acosarla.

“El otro día estaba caminando en el parque con mi perro y un niño, de unos 11 años, vendiendo churros me dijo: está bien bonito tu perro al igual que tú. Yo me saqué de pedo, no entendí si su comentario fue ingenuo o si podría tomarse como acoso”, dijo la creadora de contenido.

La influencer afirmó que comenzó a reír “porque no supe qué hacer”. Un día después de los hechos volvió a ver al mismo pequeño vendedor, quien según ella la miró de una manera muy lasciva.

“¿Por qué un niño de 11 años me diría que estoy bonita, con qué intención?”, “Los niños también pueden acosar. Es un pensamiento horrible, pero es real”, dijo.

Hasta el momento la grabación cuenta con más de 500 mil reproducciones en Twitter.