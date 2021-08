Video: ¡Me lo quiere robar!, mujer interrumpe la boda de su hijo

Ciudad de México.- Una madre sobreprotectora interrumpió la boda de su hijo, y trató de detenerla por presunto “odio” hacia su nuera.

El video rápidamente se hizo viral ante lo que calificaron como “la escena de una madre sobreprotectora”, que quiso impedir que su hijo John Larrabee se casara con la joven Anna Larrabee.

Según la hermana de la novia, la suegra nunca la quiso porque estaba apartando al joven de su lado y siempre expresaba lo mucho que le molestaba que estuvieran juntos a pesar de que ya eran padres de un bebé de 8 meses.

Por ello, interrumpió el matrimonio justo cuando la joven estaba haciendo sus votos, gritándole que su hijo no tiene defectos. "No vas a decir que mi hijo tiene defectos. No deberías hablar así de mi hijo", le expresó, a lo que la novia respondió "puedes irte, no vas a arruinar mi boda".

La mamá del novio respondió que no se iba a ir, porque ella había pagado por el vestido: "Nosotros pagamos por tu vestido, ¿por qué irme de una boda que ayude a pagar?".

Mientras tantos, el novio se debatía entre ayudar a su madre, o a su futura esposa y progenitora de su hijo. Al final, se decidió y le pidió a ambas mujeres que pararan con la pelea.

La boda tuvo una conclusión feliz y los dos se pudieron casar.