Video: Inaugura Mariah Carey la época navideña y es tendencia en redes

Después de varios adelantos en videos en los que anunciaba que no era momento de cantar su clásico navideño "All I want for Christmas is you", llegó el día. Es que el primero de noviembre se da apertura a la temporada navideña, un día después de la noche de Halloween.

Así, la cantante ya no responderá "no, yep" a la pregunta sobre si es el momento de cantar su canción emblema. A la noticia la dio a conocer a partir de un video que finaliza la serie comenzada hace varios días, informó ABCDiario.

Hoy sí es el día, Mariah se duerme disfrazada al finalizar la jornada de noche de brujas y se despierta después de las doce de la noche cuando recibe una llamada telefónica. Quien llama a su celular es Santa Claus, a quien Mariah le responde "Its time!", marcando el comienzo de la temporada con su canción de fondo.













Pero todo esto, además, marca el lanzamiento de un disco especial llamado "Deluxe" que la ex de Luis Miguel lanzará el día de hoy. En este disco aniversario se encontrará, además el tema musical en cuestión que marcó las fiestas navideñas de millones de norteamericanos y llegó al mercado internacional.