Video: Hombre se come la banana de la obra de arte de 120 mil dólares

Vuelve a ser noticia la famosa y polémica pieza de arte de la banana, expuesta en la feria Art Basel, en Miami. Y es que un artista, quien se identificó como David Datuna, decidió comérsela este sábado, según informó CNN.

La obra de arte, del artista italiano Maurizio Carrelan, titulada “El Comediante”, fue vendida en unos 120 mil dólares, y a pesar que se la comieron, un representante de la galería en donde estuvo expuesta dijo a CNN que la persona que decidió ingerir la fruta no deberá pagar por esta.

“No, él no va a pagar porque él no destruyó la pieza de arte, él solo se comió la banana. La pieza de arte no se trata de un alimento en específico, la pieza de arte se trata de la idea del concepto” dijo Lucien Terras, vocero de la galería.

La banana ha sido reemplazada y los asistentes al Art Basel, en la ciudad de Miami, podrán continuar visitando esta exposición hasta este domingo, cuando finaliza la feria.