Video: Henry Cavill hace sexy montaje de computadora

Madrid— Cuando no está sobrevolando los cielos de DC como Superman, o atravesando los páramos repletos de monstruos de The Witcher, Henry Cavill es un tipo de lo más normal. Uno que no tiene miedo a montar su computadora pieza por pieza y mostrárselo al mundo. Eso sí, añadiendo el toque sensual de la música r&b de Barry White, publicó Europa Press.

El actor ha publicado un nuevo video en Instagram, que por supuesto se ha hecho viral, en el que aparece montando su nueva computadora.

"Eres el primero, el último, el todo", escribió Cavill junto al video en honor a Barry White.

"Este tipo de material no es para todos, advertimos al espectador. Puedes ver muchas partes que no has visto antes", añadió Cavill en alusión a las muchas piezas que componen su nuevo ordenador.

En el video, se ve claramente que el montaje de su computadora no ha sido nada fácil. Cavill se muestra desesperado y confuso, pero sobre todo tremendamente meticuloso con su nueva adquisición.

"El único ser vivo capaz de hacerme ver un video de 5 minutos montando y configurando un PC", escribió una fan en un comentario.

Cavill es un fan de los videojuegos y un gamer. En varias ocasiones ha revelado que su juego favorito es World of Warcraft, por mucho que pueda dolerle a Geralt de Rivia y la franquicia The Witcher, y recientemente interpretó a un Alto Elfo Loremaster que lleva su nombre en Total War: Warhammer 2.