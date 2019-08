Video: Golpea McGregor a adulto mayor por no beber

Ciudad de México— Conor McGregor volvió a hacer de las suyas.

Los problemas no dejan al exmonarca de UFC. Ahora, el irlandés le pegó a un hombre mayor.

El sitio de TMZ dio a conocer un video donde se puede ver a McGregor dándole un puñetazo a un hombre en un pub en Dublín, sólo porque el señor no quiso aceptarle una bebida.

El altercado habría sido el pasado 6 de abril en el The Marie Arch en Irlanda, y se puede ver cuando Conor le suelta un golpe de izquierda al rostro de una persona canosa, que previo a eso, el señor se niega a aceptarle un whisky al peleador de artes marciales mixtas.

No es la primera vez que el irlandés se ve envuelto en altercados, el más sonado fue Nueva York cuando comenzó a aventarle sillas y toda clase de objetos a un autobús que transportaba varios peleadores en un evento de UFC.

El portal señaló que el señor sí denunció, pero hasta el momento no se sabe si sigue en curso la investigación.

"McGregor estaba montando un espectáculo en el pub y a un hombre no le gustó y fue a hablar con él", dijo una fuente a TMZ.

"Hubo un poco de escándalo. McGregor estaba actuando con un mick (palabra ofensiva en la jerga del país que significa 'irlandés de

mierda') y hubo un incidente. En ese momento no había mucha gente en el bar y había bebida de por medio", aseguró otra persona.