Video: Gatitos sin hogar entran por primera vez a una casa

Ciudad de México.- El momento en el que nueve gatos criados al aire libre entran en una casa por primera vez en sus vidas quedó registrado en vídeo y fue compartido en el canal de YouTube Walter Santi, donde se ha hecho viral con casi 2 millones de visualizaciones.

Walter Santi es un canal de YouTube cuyo contenido se centra en vídeos sobre la vida de un hombre y sus mascotas: un perrito, 2 gatos de interior y 9 gatos de exterior.

Hace unos meses, el hombre decidió llevar a cabo una reforma de dos ambientes de su casa. Por un lado, decidió invertir en mejorar el jardín de su vivienda. Y, por otro lado, adaptar la zona del sótano para que sus 9 gatos de exterior tuvieran un refugio en el que resguardarse.

La idea era preparar una habitación separada para sus gatos de exterior para que D'Artgnan, The Rolling Cat, The Purring Cat, la novia de D'Artagnan, Porthos, Zoom, Junior, The Mom Cat y The Big Head, pudieran sentirse en casa siempre que quisieran.

Así, se puso manos a la obra a construir varias casetas y a comprar boles donde ponerles comida y bebida a cada uno de ellos. También decoró la estancia con varios cuadros y compró una torre para gatos. Y, cuando lo tuvo todo listo y organizado, decidió poner a grabar su cámara para ver su reacción.

La sorpresa no pilló a todos los gatos por igual. Hubo quienes entraron directamente a inspeccionar, mientras que otros miraban desde fuera con desconfianza, necesitando un poco más de tiempo para hacerse con el nuevo espacio.

Aunque la mayoría parecían disfrutar de su nuevo entorno.