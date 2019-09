Video: 'En Xochimilco se ahogan los pendejos, todos flotan menos Chema'

Ciudad de México.- Un grupo de ocho jóvenes, aparentemente “remeros” de las trajineras en Xochimilco, son filmados nadando en los canales turísticos con el fin de demostrar que no hay ramas ni fango que pueden causar la muerte como ocurrió en el caso del joven poblano, José Manuel “N”, quien murió ahogado el domingo 1 de septiembre en el embarcadero Salitre.

En el video de 2:44 minutos que se ha difundido en redes sociales, algunos de ellos, portan chalecos salvavidas, se escucha a quien graba diciendo: “nada más se ahogan los pend… aquí en Xochimilco, porque si saben nadar y no hay ramas como dice la gente ignorante, pend…”, en el momento en que un joven con short azul marino se arroja al canal.

De fondo se escucha música de reguetón y cuatro trajineras juntas.

"Estas son las clases que según iba a dar el alcalde... o las pruebas de natación. La gente que se ponga chingona, si no sabe nadar que no se pare de su pu... trajinera, para que no suceda lo qué pasó... maldito muerto ... Todos flotan menos Chema flotó”.

Este video fue grabado, luego de las medidas anunciadas por el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz.

Una botella de vino de un litro por trajinera, así como tres cervezas de 250 mililitros por persona serán únicamente las permitidas subir durante los paseos de trajineras en los ocho embarcaderos turísticos de Xochimilco.

"A partir de este fin de semana solo se permitirá el ingreso de una botella de alcohol de un litro por trajinera, no más, hasta cuando máximo una botella de alcohol de un litro o en su caso hasta tres cervezas de 250 mililitros por persona como máximo. Además, quedará prohibida la venta de las llamadas micheladas al interior del canal turístico”, advirtió Acosta Ruíz.

En conferencia aseveró que será obligatorio el uso de chaleco salvavidas y en cada trajinera, los prestadores de servicio deberán otorgarlo a los paseantes, sin embargo, la medida no se podrá imponer, de no aceptarla y negarse, las personas deberán firmar una carta responsiva. Esta medida será aplicada a partir del 1 de octubre.