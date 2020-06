Video: Defiende Chávez al junior tras exhibirse en tacones

Tomada del video

Ciudad de México— Durante la pandemia por el Covid-19, la red social TikTok se hizo viral y cientos de personajes aprovecharon para crear una cuenta y subir videos que terminan en tendencia.

Y Julio César Chávez Jr. no se quedó atrás. El hijo de el gran campeón suma más de 75 mil seguidores en TikTok y hace algunos días subió un video que provocó cientos de comentarios, informó El Universal.

" ##tocotocoto ##chavezjr ##boxing ##tacones ##mujerviral ##tik_tok##fyp ##teretochallenge ##fighter ##socialdistancedance##elbarranquillero

♬ Toco Toco To - Dixson Waz"

Chávez Jr. aparece en tacones y bailando en la entrada de su casa. Ante esto, su padre, Julio César Chávez, lo defendió en sus redes sociales y asegura que "los tiene bien puestos".

"No se preocupen por el tik tok de mi hijo jr yo no me siento avergonzado al contrario me da alegria y me rio porque se divierte.. yo se lo tengo y se que los tiene bien puestos y al que no le guste que con todo y tacones vaya y chingue ya saben a donde con todo respeto jajaja", escribió el exboxeador.