Video: Componen canción a jugadoras de Softbol que tiraron uniformes

Ciudad de México— Después de que la Selección Mexicana de Softbol se viera involucrada en polémica y críticas por tirar a la basura los uniformes de México en la Villa Olímpica de Tokio 2020, el representativo azteca ya hasta tiene un corrido por esa acción, publicó mediotiempo.com.

Se trata de una canción compuesta e interpretada por Salvattore Zamorini, un cantautor que se ha hecho popular en las redes sociales por sus ocurrencias con diferentes melodías que hablan de situaciones de la vida real que se van presentando. Titulado el corrido como 'Uniforme a la basura' es como Zamorini presenta la melodía, además de escribir en la descripción su dedicatoria:

"Dedicado a las jugadoras que tiraron el uniforme de Mexico ¡a la Basura! ¿Quién es más culpable de esto? Las que no querían representar a México o quien las llevó?", señaló.

Mientras que en la letra de la canción hace referencia a que en México hay mucho talento, mujeres que practican este deporte y que subraya son mejores que las elegidas para Tokio, que además no nacieron en suelo azteca. "Cuántos quisieran tener la oportunidad de en unos Olímpicos poder participar y con orgullo a México poder representar, pero por raras circunstancias no van... jugadoras de softbol actuaron mal y nuestra imagen a la basura fue a dar... lo peor de todo es que nacieron de aquel lado, su amor por México ha quedado demostrado". "Se los juro en mi rancho hay más talento que las que fueron a ese tal famoso evento... me pregunto quién tiene más culpa de esto, no sé mucho pero hay tanto talento desperdiciado en los barrios, que en cada juego le meten más ovarios", menciona el corrido.