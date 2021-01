Video: Canadiense descubre la prensa de tortillas

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Las abuelitas, y muchas mamás todavía, acostumbran tener una máquina para hacer tortilla manual en casa. Es de lo más tradicional ir por la masa y hacer a la familia ese exquisito manjar. Los mexicanos conocemos este instrumento, es parte de nuestra cultura, ¡incluso hay tamaño miniatura para los niños! Pero, ¿qué pasaría si das este artefacto a un extranjero sin decirle cómo se utiliza?

Eso fue precisamente lo que hizo el TikToker @jorgesonrics, quien le mostró a su novia canadiense la prensa mexicana para que adivinara cómo se hacen las tortillas y el resultado fue muy gracioso.

El video inicia con Jorge retando a Kim:

"¿Podrá una gringa usar una prensa para hacer tortilla?", dice Jorge.

"¡Soy Canadiense!", aclara Kim

"¡Es lo mismo!", replica él.

De entrada, cuando le dan la máquina, a Kim le llama la atención el peso. ¡Casi se le cae! Luego, curiosa, trata de averiguar cómo se usa.

"Primer paso, dice, encontrar dónde poner la tortilla. De este lado tiene un cuadrado, entonces no, pero del otro tiene un círculo. Lo pones así y usas el bracito para que no se mueva. Pones tu masa en el círculo. Le pones esto (el plástico) para que no se pegue. Pones la masa y lo aplastas. Está escrito Made in Mexico, entonces va a estar escrito (en la tortilla), Hecho en México".

Cuando Kim termina de colocar la masa, y sacarla del plástico, se da cuenta de que le “salió” la tortilla, así que grita emocionada: ¡Hecho en México!