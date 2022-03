Video: Cachó a su novia y a sus papás desnudos en la sala

Ciudad de México.- Un usuario de TikTok se viralizó luego de que contara cómo se dio cuenta que su novia lo engañaba con sus papás.

De acuerdo con storytime su exnovia tenía una muy buena relación con sus padres, por lo que era normal que ella visitara la casa cuando él no estaba.

Señaló que, un día, al llegar a su casa, se encontró a su novia y a sus papás desnudos en la sala.

“Un día así súper normal estoy en la escuela y decido no entrar a mi última clase... voy a mi casa, abro la puerta y los tres en la sala. Para empezar, sólo imagínate esto, tu primera impresión de que abres la puerta de tu casa, volteas hacia la sala y ves a tu novia y a tus papás, totalmente desnudos. Te lo juro, nunca había sentido algo así. Me quería morir. Me dieron ganas de llorar”, recordó.

El joven comentó que sus padres y su expareja negaron todo.

“Cuando los veo, todavía me dicen: “No, no es lo que parece”, o sea, ¿qué están haciendo entonces? Si ya tuviste los huev*s de hacerlo, ten los huev*s para aceptarlo”, puntualizó.

En otro video explicó que la relación con su novia llegó a su fin y se fue de la casa de sus papás por lo que tuvo que ir a terapia para hablar sobre lo ocurrido.