Video: Bailan 'Ella baila sola' para el vals de su graduación

La época de graduaciones está por comenzar y con ella los trajes y vestidos de gala y por su puesto el tradicional vals.

Pero al parecer eso quedó atrás y luego del éxito de Peso Pluma los estudiantes se olvidaron de 'Tiempo de Vals' y optaron por bailar en una vesión modificada 'Ella baila sola'.

PUBLICIDAD

En TikTok se viralizó un video que captó la atención de los usuarios al mostrar a alumnos de una escuela a punto de bailar el vals de graduación al ritmo del corrido tumbado pero en una versión instrumental.

Hasta el momento la grabación cuenta con más de dos millones de reproducciones.

“Antes era la de perfect”, “en mis tiempos era la de Chayanne”, “no me rio porque a mí me hicieron bailar despacito piano”, “ahora valoro más mi vals de la primaria”, “Que los de mi pueblo no vean esto, por favor Diosito", fueron algunos de los comentarios en la publicación.