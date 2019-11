Video: Agrede a mujer y le avienta café tras conflicto vial

Guadalajara— Tras un percance vial en Jalisco, un conductor agredió a una mujer, pateó su carro y le aventó café.

De acuerdo con el relato en Facebook de Sofía, ella conducía su auto esta mañana sobre la Avenida López Mateos -a la altura de Camino al Iteso- cuando frenó de manera brusca para evitar un choque con un autobús frente de ella.

Al hacerlo, el carro de atrás, que manejaba demasiado cerca a ella según relató, no alcanzó a frenar y la impactó.

Ella le pidió que se retiraran del flujo vial para llamar a los seguros, mientras el otro conductor le gritaba molesto y la agredía verbalmente.

Asustada, la conductora se estacionó en una tienda de materiales de construcción donde había más personas que podrían ser testigos de cualquier agresión.

Inmediatamente, el hombre bajó de su auto y golpeó la puerta y los vidrios del carro de Sofía, quien paralizada sólo pudo grabar la agresión.

Al abrir su coche, el conductor le aventó un café encima y ella se bajó para grabar las placas de su auto mientras el hombre molesto se subía a su carro.

"Lo único que alcancé a reaccionar fue grabarlo para tener su cara, el coche y las placas, vean el video, vean su cara, de una persona loca y enferma.

"Los hechos, como hayan sido, no justifican jamás la violencia, hoy yo fui víctima de eso, lo bueno que no me agredió físicamente, pero me asusté muchísimo y pensé lo peor, además me da mucha tristeza darme cuenta que alrededor había gente observándolo todo y nadie fue bueno para ayudarme o frenar la situación", lamentó la afectada en su publicación en Facebook.

A partir de lo sucedido, el video se difundió en redes sociales y varios usuarios lo bautizaron como #LordCafé.

Además, se difundieron fotografías del señalado que sugerían trabaja en el restaurante La Gorda.

A las 16:00 horas, el restaurante emitió un comunicado asegurando que el señalado es "colaborador", se dijeron enterados de la situación y se deslindaron de los hechos.

"Reiteramos que esas actitudes no van con los valores de nuestra empresa (...) estamos en la evaluación de las medidas disciplinares internas que amerita dicha situación", se lee en el comunicado.

La agredida aseguró que ya interpuso una denuncia y procederá de manera legal para encontrar al agresor.