Video: Acusan a Zoo chino de exhibir a persona disfrazada de oso

Un zoológico ubicado en China negó que sus osos malayos fueran personas disfrazadas después de la viralización de fotos y videos en los que se aprecia a estos animales parados en sus patas traseras.

A través de redes sociales, el Hangzhou Zoo señaló que es una especie (Helarctos malayanus) no entendida por ciertos internautas, quienes especularon que los animales de las imágenes eran personas usando disfraces.

Los cuestionamientos eran sobre cómo un oso podía pararse tan recto sobre piernas delgadas y por la piel arrugada de su espalda a la altura de la cintura, dado que algunos usuarios apuntaron que era similar a los pliegues de un disfraz.

"Algunas personas piensan que me paro como persona... Parece que no me entienden bien", publicó el Hangzhou Zoo a nombre de "Angela", uno de sus dos osos malayos. El otro se llama "Da Lu".

Según un empleado del zoológico consultado por BRTV, son animales reales. Aseguró que la temperatura puede llegar casi a 40 grados centígrados durante el verano, así que si una persona vistiera un disfraz, terminaría recostándose tras unos minutos por el calor.

Jiang Zhi, director adjunto del recinto, explicó a "Hangzhou Daily" que este tipo de oso es más delgado que otras especies de úrsidos, como el oso negro y oso pardo. Según la publicación en redes sociales, el malayo es del tamaño de un perro grande. Parado sobre sus patas traseras, alcanza hasta 1.3 metros.

Es nativo de los bosques tropicales del sudeste asiático y es considerado vulnerable, de acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.

Ashleigh Marshall, experta del Chester Zoo del Reino Unido, dijo que el animal del video definitivamente es un oso real, aunque reconoció que pertenece a una especie que a menudo tiene la apariencia de una persona disfrazada.

Con respecto a los pliegues de su piel, explicó que es una característica importante porque funciona como protección contra depredadores. Al estar tan floja, puede voltearse en su propia piel y luchar si un animal más grande llega a atraparlo.

En el pasado, otros zoológicos chinos han causado controversia: en 2021, uno de Xichang exhibió un perro de raza golden retriever en un sitio que supuestamente correspondía a un león africano, mientras que en 2019, trabajadores en Changzhou fueron vistos usando disfraces de gorilas en el hábitat de estos animales.