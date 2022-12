Video: Acusan a restaurante de tener en malas condiciones a animales

Ciudad Juárez.- Usuarios denunciaron a través de las redes sociales que animales que se encuentran en un restaurante ubicado por el Parque Central Oriente, se encuentran en malas condiciones.

“Amigos rescatistas quiero pedir su opinión y su ayuda para hacer algo por unos animalitos que están en muy malas condiciones la verdad yo no sé qué hacer porque no son gatitos o perritos, la verdad me dio mucha lastima verlos así están en un restaurante que esta por el parque central tenían hambre, el agua estaba asquerosa, algunos lastimados y en espacios pequeños no es justo y solo para que la gente los vea y diga mira que bonito”, fue lo que expresó una mujer por medio de la página de Facebook.

Entre los comentarios, se pronunció el director de Ecología Municipal, Cesar Díaz, quien mencionó que ya se había recibido la denuncia y se realiza la inspección para darle seguimiento como a todas las quejas.