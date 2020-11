Video: Abuelito lleva serenata a su esposa hospitalizada por Covid

Italia.- El amor cuando es verdadero no conoce obstáculos, como ejemplo lo ocurrido en Italia donde un abuelito llevó serenata a su esposa hospitalizada por Covid.

La imagen se han viralizado en las redes sociales en los últimos días.

El abuelito fue identificado como Stefano Bozzini, de 81 años, quien le llevó serenata a su esposa Carla Sacchi afuera del hospital.

De acuerdo a medios locales los hechos ocurrieron el pasado domingo en el municipio de Castel San Giovanni, Emilia Romaña, Italia.

En la grabación aparece el hombre frente al nosocomio con un acordeón tocando para que Carla lo escuche.

Con un suéter rojo, pantalones azul marino, un sombrero de plumas y una máscara, Bozzini tocaba con entusiasmo. Mientras, su esposa y otras dos personas, todos con el rostro cubierto, miraban desde arriba.

"Siempre me piden que toque y no me detengo. Incluso cuando me casé todos me pedían que tocara, pero vi a Carla bailando con otros y luego fingí haberme lastimado la mano porque quería que solo bailara conmigo", expresó Stefano Bozzini a medios locales.

Stefano Bozzini y Carla Sacchi tienen casi 50 años de casados. Se unieron en matrimonio en 1973, reportaron medios italianos.

Según la agencia de noticias italiana ANSA, Bozzini es un miembro retirado de la infantería de montaña Alpini del ejército italiano, y el sombrero es parte del uniforme.

Su unidad lo apodó "Gianni Morandi de los Alpines", ya que siempre tocaba el acordeón, informó ANSA.