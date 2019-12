Video.- Si siguen gritando Diego, me voy a la mierda: Maradona a niños de Culiacán

Diego Armando Maradona es uno de los personajes más polémicos dentro del mundo del futbol y recientemente, gracias a un documental de Netflix, se puede apreciar una mala actitud del astro argentino hacia unos niños que le pedían su autógrafo mientras dirigía a Dorados, cosa que ha hecho enojar a varios aficionados.

En el documental de Netflix "Maradona en Sinaloa" se puede encontrar el contenido que ha causado descontento entre varios aficionados al futbol; el técnico argentino se encuentra en la cancha de Dorados y un grupo de niños le empieza a llamar por su apellido para que les de su autógrafo, informó Milenio.

Maradona, quien después de plasmar dos firmas, se enoja con los infantes y los manda a callar para que pueda seguir estampando su rubrica.

"Escúchenme una cosa. Si siguen gritando "Diego", me voy a la mierda. ¿Ok? ¿Ok? Yo estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mi. [...] No se lo digo más. La próxima que digan "Diego, Diego, Diego" me voy. No tengo ningún problema yo", regañó Maradona a los niños quienes se quedaron con una mirada atónita y en silencio.