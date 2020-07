Video: Perrito intenta jugar a la pelota con estatua

Tomada de Internet

El adorable momento en que un perrito intentó jugar a la pelota con una estatua después de confundirla con una persona, fue capturado en vídeo por su dueña y difundido en Internet despertando ternura entre los usuarios.

El protagonista se llama Chester, es un incansable springer spaniel inglés, de 10 años, al que le encanta jugar a la pelota con la estatua de un pescador en el en el puerto de Watchet, Somerset, y esperar pacientemente a que la lance.

La última vez, su dueña Debby Taylor, de 54 años, de Crewe, Cheshire, logró filmar el momento en que el perro llegó a esperar un minuto entero a que la estatua le lanzara la pelota.

No es la primera vez que a Chester espera pacientemente. El can no parece entender por qué la estatua sentada no se mueve, y le coloca una y otra vez la pelota a sus pies probando suerte, como si sus buenos modales fueran a convencer al pescador para que juegue.