¿Vicente Fox es nuevo dueño de Chivas?

Gran sorpresa se llevaron los seguidores de las Chivas con la 'noticia' de que Vicente Fox, expresidente de México, es el nuevo dueño del club, según Google.

Si “googleas” Club Deportivo Guadalajara la consulta arroja una serie de datos generales del equipo, pero en la parte del propietario aparece el nombre del exmandatario.

De momento la compañía estadounidense Google no ha aclarado ni modificado los resultados de las búsquedas de un tema que cobra relevancia luego de que Amaury Vergara, presidente de la institución rojiblanca, desmintiera que exista la intención de vender al equipo.

"No se hagan bolas", escribió Vergara en sus redes sociales junto a una imagen en la que se lee que "el equipo no está en venta, no se deje engañar".

De momento el Guadalajara se enfoca en su pelea por no descender luego de hilar otra serie de malos resultados, aunque en la Copa sanaron un poco las heridas tras vencer a Correcaminos.