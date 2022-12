¿Verdad o fake? Descubre infidelidad con el zoom de su cel

Ciudad de México.- Una mujer recientemente se viralizó en Tik Tok luego de que publicara un video utilizando el zoom de su teléfono para, presuntamente, ver con quién estaba hablando su pareja.

“Por eso es que yo no creo en nadie, él tiene rato allá. Él cree que sabe más que yo y no me conoce”, dice mientras observaba desde una ventana.

PUBLICIDAD

- “Yo también quiero verte”

-“Ven para mi casa mira a ver cómo te le escapas a la loca de tu esposa”

El video generó diversos comentarios como:

"Todos preguntando que marca es... y yo queriendo saber como quedó el cucaracho"

"Pero q paso? Durmió en el suelo o no?"

"Es un telescopio"

Y otros usuarios se preguntaban qué marca de celular es.

El video hasta el momento cuenta con más de 3 millones de likes y casi 40 mil comentarios.