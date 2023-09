Vendedor golpea a Luisito Comunica porque no le quiso comprar una paleta

El youtuber Luisito Comunica denunció a través de sus redes sociales que fue golpeado por un vendedor de paletas.

Comunica refirió que el golpe que recibió en la cabeza fue porque no le quiso comprar una paleta, mientras paseaba en calles de la Ciudad de México con su perro.

El youtuber contó que el vendedor ambulante traía un arma blanca por lo que decidió grabarlo para evitar más agresiones.

“Oigan me acaban de meter un verg… como por acá, todavía me duele un poquito, fue uno de estos cuates que venden paletas en la calle, fue algo muy raro, estuvo muy loco, todo fue básicamente porque no le quise comprar una paleta.

"Para que tengan contexto, yo salí al parque con mi perrito, estábamos caminando, dando la vuelta, llega un wey a ofrecerme una paleta, le digo que no y me dice ‘pinche mam… no sé qué’ y yo le contesto, entonces de ahí el cab… se aceleró y que ‘tú me pelas la ver… carnal’ y se hacía mucho así en la bolsa’, me enseñaba algo filoso y me decía ‘ yo sé quién eres y que seas famoso me vale’ y dije este wey tiene un cuchillo”, señaló en su video.

“Estuvo rarísimo, yo sigo confundido, no entiendo cómo escaló todo tan rápido, tal vez nuestro carnal no estaba en sus cinco sentidos, tal vez había ingerido alguna sustancia, tal vez estaba teniendo un mal día y en ese momento explotó, de cualquier manera, no justifica el golpazo que me metió y quiero agradecer a las personas de la calle que se metieron, que intervinieron y que evitaron que pasara algo peor.

"Porque les digo, no sé qué había en la bolsa de ese carnal, pero lo bueno es que se quedó todo en un susto y no pasó a mayores”, finalizó Luisito Comunica.