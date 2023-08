Vegana se niega a quitarle los piojos a su hija

Una madre preocupada contó que encontró a la hija de su vecina, quien es la mejor amiga de su hija, rascándose desesperadamente la cabeza, descubriendo que estaba llena de piojos; al avisar a la madre sobre el tema, respondió que estaba al tanto de las liendres, pero que no las trataría porque es vegana y “no quería hacerles daño”.

Según una madre preocupada que escribió en una columna de consejos, su vecina no tratará los piojos de su hija porque es vegana, y los veganos no matan a los seres vivos, informa el NY Post.

PUBLICIDAD

"Mi hija de siete años es la mejor amiga de la chica de al lado, cuya familia es vegana. Está bien; Respetamos su elección... mi problema es que recientemente esta niña encantadora estaba en nuestra casa rascando furiosamente, y descubrí que estaba llena de piojos".

"Ella me dijo que estaba en la práctica de peinar los piojos y las liendres en el jardín donde tenían la mejor oportunidad de sobrevivir", continuó la columna, "y mi mandíbula golpeó el suelo".

"No quiero separar a las niñas, pero no hay forma de que 'peinarlos en el jardín' funcione (el pesticida de grado industrial apenas funciona) y no quiero que mi hija esté cubierta de alimañas".