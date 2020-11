Vaticano investigará el 'me gusta' del papa Francisco a modelo

El Vaticano está buscando una explicación por parte de Instagram, luego de que la cuenta oficial del papa Francisco le diera un "me gusta" (like, en inglés) a la foto de una modelo brasileña en lencería, informó CNN.

Una imagen de la modelo Natalia Garibotto, que la mostraba vistiendo ropa interior estilo colegiala, recibió un "me gusta" de la cuenta verificada de Francisco, informó la Agencia Católica de Noticias (CNA, por sus siglas en inglés).

No está claro cuándo ocurrió por primera vez el like de la cuenta del papa a la fotografía, que muestra los glúteos con poca ropa de Garibotto.

Sin embargo, la interacción fue visible el 13 de noviembre, antes de que el "me gusta" fuera retirado al día siguiente, después de que la CNA contactó la Oficina de Prensa de la Santa Sede en busca de comentarios, dijo la agencia de noticias.

Ahora, el Vaticano indicó que trata de llegar al fondo del incidente.

"Estamos en contacto con Instagram para averiguar qué sucedió", dijo este viernes el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, a CNN.

Facebook, propietario de Instagram, señaló a CNN: "El tema se está investigando actualmente en estrecho contacto con la Santa Sede".

Unos 7,4 millones de personas siguen al pontífice en su perfil oficial de Instagram, pero la cuenta no sigue a nadie. No hay evidencia de que el papa hubiera dado "like" a la imagen en Instagram.

COY Co, la compañía de gestión de Garibotto, publicó sobre el incidente en su propia cuenta de Instagram. "COY Co. ha recibido la BENDICIÓN OFICIAL DEL PAPA", escribió.

Garibotto también respondió al incidente, al publicar en Twitter el 13 de noviembre: "Al menos me iré al cielo".