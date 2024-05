¿Vas a votar el 2 de junio? Pasa por tu café gratis a Starbucks

Starbucks, la popular cadena de cafeterías estadounidense, ha anunciado una oferta especial para los votantes mexicanos en las elecciones de 2024.

Para celebrar la jornada electoral, Starbucks ofrecerá a los votantes una bebida del día gratuita. Los participantes podrán elegir entre un Espresso o un Chiapas en tamaño Alto (300 ml). Esta oferta incluye tanto café regular como descafeinado, permitiendo a cada votante seleccionar su preferencia y disfrutar de un merecido descanso después de cumplir con su deber cívico.

Para aprovechar esta promoción, los votantes deben acudir a cualquier tienda Starbucks participante y mostrar su pulgar entintado como prueba de haber votado. Esta oferta estará disponible solo para las primeras 140 personas que lleguen a cada sucursal y muestren su dedo entintado.

Detalles de la Promoción

Fecha: 2 de junio

Horario: Desde la apertura hasta el cierre de la tienda, o hasta agotar las 140 redenciones disponibles por sucursal.

Ubicación: Todas las tiendas físicas de Starbucks en el país, excepto las ubicadas en aeropuertos, tiendas Reserve Bar y aquellas dentro de instituciones educativas.

Limitaciones: No válida para servicios de Drive Thru, Pick up (Recoge en Tienda), Car Pickup ni para entregas a domicilio a través de plataformas como Didi, Rappi, Uber o Wow+.

Restricciones: Esta promoción no se puede combinar con otras ofertas, cupones, descuentos o beneficios del programa Starbucks Rewards.