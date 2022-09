Va por su pensión de Bienestar enTesla de 3 mdp

Ciudad de México.- En redes sociales se compartió una imagen en la que captaron a un adulto mayor que fue por su pensión del Bienestar en un Tesla de 3 millones de pesos.

La información que circula en las redes sociales señala que el abuelito y su auto de lujo fue visto en Mérida, Yucatán, y en la imagen se ve el vehículo justo en frente del Banco del Bienestar que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para apoyar a los adultos mayores con dinero.

“Acudió a una sucursal del Banco del Bienestar a cobrar su pensión en su flamante Tesla Model X de 3 millones de pesos en Mérida. La pensión de adultos mayores es universal, es decir para todos”, comentó el usuario que compartió la imagen, además de señalar que sin importar la condición económica de la persona, se puede acceder a dicha pensión solo con tener la edad para tramitar el pago.

La Pensión del Bienestar es el apoyo que da el gobierno de México a los adultos mayores a partir de los 65 años. Este se entrega cada bimestre con el objetivo de apoyar a la calidad de vida de las personas que posiblemente ya no trabajan, y por ende, sus recursos son limitados.

Por ello, en las redes sociales surgió el debate sobre si debe o no recibir dinero, debido a que, por el auto que tiene de 3 millones de pesos, no tendría porqué solicitar una pensión al Gobierno a diferencia de otras personas que sí lo requieren.

“Es un verdadero desperdicio. Se está regalando dinero a quien no lo necesita“, “de esos existen muchos, que no necesitan ese dinero y no se los dejan a los que realmente lo necesitan”; o también, “es un derecho que tienen todos los adultos mayores sin importar si eres pobre o rico”. Lo cierto es que de momento no se ha confirmado si el abuelito pensión del Bienestar en un auto Tesla de casi 3 millones de pesos, puesto que también puede ser que solo se haya estacionado en ese lugar.