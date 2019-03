Va al cirujano por reducción de pechos… ¡y despierta con implantes gigantes!

Estados Unidos— En un reciente capítulo de la serie Botched, retomado por The Sun, una mujer llamada Whitney contó que desde la adolescencia tuvo pechos grandes, sin embargo, después de su primer embarazo decidió operarse, pues sus senos se le habían 'colgado' hasta el ombligo'.





"A los 14 años desarrollé pechos muy grandes, por lo que cada que un niño se me acercaba no era para coquetear conmigo, sino para mirar mi camisa. Cuando me embaracé a los 18, mis senos cayeron y literalmente quedaron colgando de mi ombligo. Fue devastador”.

La tragedia ocurrió cuando el cirujano aprovechó que estaba dormida por la anestesia para colocarle implantes mamarios sin que ella supiera.





“El primer cirujano plástico al que fui, le dije que me gustaría una reducción y salí con estos senos masivos, el médico me colocó implantes mamarios sin mi conocimiento. Tres meses después me estaba mirando al espejo y noté que el implante se había ido hacia arriba y el tejido del seno estaba abajo. Me pregunté, ¿algo salió mal?"

Después se puso en contacto con el médico para que arreglara el error, pero quedó con senos desiguales.

“Le dije que por favor me hiciera los pechos más pequeños y solo dijo que tenía demasiada elasticidad en la piel y que simplemente no era posible extirpar el tejido mamario a esta edad. Así que dijo <déjame hacer otro levantamiento>Los senos eran simplemente desiguales, el derecho era más grande que el izquierdo así que fui una tercera vez hasta que mis senos se veían igual”.

Ocho semanas después se sometió a otra cirugía donde le extrajeron los implantes y al fin quedó conforme con su talla. ¿Y tú, qué opinas de las cirugías?